Травма на всю жизнь или почему Шепелев боится повторить судьбу Фриске?

Сегодня, 18:00

Щепетильное отношение Дмитрия к своему здоровью наводит на мысль о том, что смерть Жанны нанесла неисправимый удар по его психике.

После смерти Фриске, ведущий тщательно следит за своим здоровьем и почувствовав хотя бы малейшее недомогание, сразу бежит к медикам, проходить полное обследование и даже начал заниматься спортом.

Несмотря на все конфликты Дмитрия с семьей Фриске, они продолжают жить каждый своей жизнью. Особенно много внимания общественность уделяет именно Дмитрию и их общему с Жанной сыну – Платону.

Ведущий по-прежнему старается ограничить общение Платона с родственниками Фриске. По всей видимости, они ни на минуту не дают забыть Дмитрию о том, что в смерти их любимицы частично виновен и он сам.

Также стоит отметить и то, что Шепелев вероятно боится повторить судьбу Фриске. Но почему? Вероятно, потому как ее смерть наверняка нанесла ему непоправимую психологическую травму, которая останется с ним на всю жизнь. Ведь смерть близкого человека, тем более такая мучительная не могла пройти бесследно.

Стоит обратить внимание и на то, что Дмитрий сократил время пользования Платоном электронных приборов и телефона в частности до 40 минут в день, что тоже наводит на мысль о том, что Шепелев опасается излучения и его последствий.

Сюда же можно отнести и частое посещение ведущим и его сыном курортов и санаториев, где мужчина также заботится о своем здоровье и о своем сыне, что в очередной раз доказывает правоту теории.