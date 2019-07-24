Занял крупную сумму денег…Мартиросян ищет Харламова, сбежавшего из Comedy club

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Бульдог решил «покрыться» от своего работодателя и не выходит с ним на связь уже более 8 дней, сообщил телеграм-канал «Хайп».

Всеми любимая передача на канале ТНТ Comedy club перестала снимать новые эфиры. Как оказалось, отчасти проблема возникла из-за нехватки топовых актеров-юмористов для съемки. Между бывшими коллегами по КВН Гариком Харламовым и Гариком Мартиросян произошел очень неприятный инцидент. Телеграм-канал «Хайп» сообщает, что комментарий, оставленный под постом Бульдога – Мартиросяном выполняет важную функцию: «Ты перезвонишь, нет? Жду уже вторые сутки…». По его пунктуации стало понятно, Мартиросян в ярости.

Гарик не ответил Мартиросяну на это сообщение, стало понятно, что между друзьями есть некая недосказанность. Как выяснилось позднее, что комик не выходит на связь с начальником уже более 8 суток. Есть версия, что Бульдог занял крупную сумму у Мартиросяна и сейчас не может ее вернуть, поэтому игнорирует его, пытаясь растянуть обговоренное время для возврата денег. Он не замечает пропущенные звонки от Мартиросяна и его смс, а также комментарии, но зато исправно постит приколы с Ларисой Гузеевой в своем Instagram. Все указывает на то, что из-за отсутствия съемок у Гарика появились проблемы с деньгами, а его супруга то и дело ездит по гастролям, чтобы хоть как-то помочь исправить положение.

Кроме того, подписчики Харламова стали замечать, что линия одежды Харламова несет убытки. Пару лет назад Гарик создал собственный бренд одежды под названием Bulldog Moda, однако несмотря на популярность юмориста одежда оказалась никому не нужна. Видимо, домохозяйки не очень стремятся покупать футболки с матершинными стишками, а фанатов Харламова из молодого поколения никогда не было, поэтому он и решил пиарить свои тряпки в очередном «уморительном» конкурсе. Судя по всему, в скором времени, Мартиросян предъявит нехилый счет Харламову, выпрет из шоу и на этом многолетняя дружба закончится…Ну, а пока, Мартиросян ищет Харламова, сбежавшего из Comedy club…