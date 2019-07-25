Внебрачный сын? Ребенок Шпицы имеет подозрительное сходство с Прилучным

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Судя по всему, именно это разрушило брак Екатерины.

Катерина Шпица и Павел Прилучный хорошо знакомы на протяжении многих лет. За это время молодым людям не раз приписывали отношения весьма недружественного характера. Исключением не стали времена, когда актриса вышла замуж за Константина Адаева, а Павел женился на Агате Муцениеце. Даже наоборот, это только подогрело разговоры об отношениях актеров.

Стоит отметить, что Катерина и Павел категорически отрицают все разговоры о своем романе, ссылаясь на дружеские посиделки и рабочие моменты.

Тем не менее, «масла в огонь подливает» и то, что сын Катерины имеет подозрительное сходство с Прилучным. Разрез глаз, нос, губы, овал лица – все это отдаленно напоминает Прилучного. Также ребенок буквально копирует поведение предполагаемого отца.

Интересное совпадение: беременность Шпицы пришлась как раз на тот момент, когда слухи об их отношениях с Прилучным достигли вершины.

Последнее время Екатерину и Павла все чаще видят в обществе друг друга, а супруга актера только подшучивает над этим. Вполне вероятно, что она знает о внебрачном сыне мужа и совсем не против подобных отношений, разумеется, если измены остались в прошлом.