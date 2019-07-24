Когда репутация полностью потеряна…Уволенного с ТНТ Марата Башарова не берут на другие каналы

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Актер оказался не востребованным и стал персоной нон-грата после очередного избиения своей очередной супруги.

Трижды женатый актер Марат Башаров более известный по ролям кинокартин «Граница. Таежный роман», «Ледниковый период» и многих других, а также ведущий шоу на ТНТ «Битва экстрасенсов» не в первый раз вляпался в неудачную историю. Сначала Марат поднял руку (сотрясение мозга, перелом нома) на актрису Екатерину Архарову, после чего они развелись. Через несколько лет он еще раз женился и его жертвой стала Елизавета Шевыркова, которая родила ему ребенка. После нескольких обращений в медучреждение с переломом носа, челюсти и сотрясением мозга, в начале 2019 года Лиза все-таки решила развестись. Через пару недель после подачи заявления – Башарова заметили в компании еще одной потенциальной жертвы.

Но, как оказалось, все это стало только отправной точкой в конце карьеры актера. Талантливый артист превратился не только в домашнего тирана, но и нарушил все условия контракта с ТНТ. В своем интервью, в документальном фильме об экстрасенсах он признался, что все шоу – это выдуманный фарс и заколачивание «бабла» продюсерами канала, а экстрасенсы – проплаченные актеры, которые наживались на горе простых людей. После этого скандала, не прошло и полгода, как Башарова с треском уволили с ТНТ. Но, после таких громких скандалов, Марат решил податься на «Первый канал».

Там его ждала звезда фигурного катания заслуженный тренер РФ – Татьяна Тарасова, которая жестко поставила условия – на канале остаюсь либо я, либо этот. Многие вспомнили случай, когда в эфире программы «Сегодня вечером» Тарасова жестко опустила Башарова, сказав, что в поле бы с ним рядом не села по делам, даже если бы приспичило. Так она выразила свою позицию по поводу избиения Екатерины Архаровой, но, видимо Башарова эта ситуация ничему не научила. И он избил и вторую жену. Эрнст поддержал позицию Тарасовой и не взял его в свою команду.

На канале «Россия-1» также не захотели видеть скандального ведущего, сообщает канал «Медиакиллер». Вероятно, после нарушения контракта и разглашения секретных сведений – продюсеры не стали рисковать многолетней репутацией федерального канала. Сейчас Башарову не поступают предложения даже с театра, в фильмах его перестали снимать, а программы вести – ему больше никто не доверит. «Талантливый актер уходит в небытие из-за своей же глупости и разболтанности, алкоголизма и характера», - сообщили фанаты. Вот так судьба человека – оказалась только в его руках, когда репутация полностью потеряна…уже не берут на другие каналы. Сейчас у Башарова образовалась долговая яма – в виде алиментов и раздела совместно-нажитого имущества с последней супругой.