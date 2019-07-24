Миллионы Примадонны или как Пугачева «сколотила» капитал?

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Мизерная пенсия, «прогоревший» бизнес и неудачные вложения – все это пришлось пройти Алле Борисовне, прежде чем заработать свой первый миллион.

По официальным данным, пенсия Примадонны составляет 47 тысяч рублей, что крайне разнится с данными экспертов Forbes, которые оценили имущество певицы более чем в 100 млн долларов.

Самая известная певица СССР и России за свою долгую жизнь успела попробовать себя в самых разных бизнес-сферах. Но, к сожалению, практически ни одна из них не увенчалась успехом.

Все началось с Театра песни в 1988 году, который Алла Борисовна открыла вместе с Евгением Болдиным – третьим супругом. Однако после развода из семейного бизнеса Пугачева ушла. Следующими пунктами стали духи, затем именные чипсы. Ни один из этих проектов успеха не имел. Спустя несколько лет компании обанкротились и были выставлены на продажу. Неудачу потерпели и «детские» проекты певицы. Вскоре после начала работы пришлось закрыть школу и детский сад Аллы. Обучение в 60 тыс. рублей оказалось «неподъемным» и родители юных дарований отказались от участия. А после неудачного вложения 1,5 млн долларов в финансовую пирамиду «Властелина» певица и вовсе отказалась от подобных затей.

И все-таки, как Алле Борисовне удалось «сколотить» многомиллионный капитал если в своих бизнес-начинаниях она терпела неудачу раз за разом?

Пугачевой все-таки удалось создать бизнес, который приносит незначительный доход. Алла Пугачёва владеет сразу несколькими товарными знаками. В их числе: «Примадонна», «Мадам Брошкина», «Кристина» и «Рождественские встречи». Пока же звезда зарабатывает на производстве обуви, продаже зонтиков и сумочек, а также за счёт разовых концертов.

Сейчас, помимо концертов Алла Борисовна перестала отказываться от корпоративов, гонорар за который составляет около 20-24 млн рублей.

Сама Алла отметила, что зарабатывает она ровно столько, чтобы не ходить по миру с «протянутой рукой», а все честно нажитое она вкладывает в недвижимость.