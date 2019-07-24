Новый обряд с прокладками или как мама Марины Африкантовой опозорила свою дочь?

Сегодня, 06:00

Мама из «Дома-2» Татьяна Владимировна решила в прямом эфире еще раз показать, как нужно приманивать мужчин и на что пришлось пойти Марине, чтобы Роман Капаклы остался с ней.

Всеми обсуждаемый скандальный телепроект на канале ТНТ «Дом-2. Построй свою любовь» в последние годы превратился в рассадник Содома и Гоморры. Участники не стесняются прелюдий на камеру, ожесточенно дерутся и покрывают друг друга «трехметровой ненормативщиной». Но, как оказалось, что здесь чудят не только участники, но и некоторые родители.

Так, например, в очередной раз Татьяна Владимировна Африкантова в прямом эфире под музыку записала обращение к новоиспеченному мужу своей дочери – Роману Капаклы. Сначала она станцевала на камеру и провела новый обряд с прокладками, а затем и вовсе опозорила свою дочь, сообщив, что именно так ее Мариночка и приманила своего мужчину. И после того, как она потерла использованный предмет гигиены во всех местах – Роман уже никуда от нее не сбежит.

Многие телезрители до этих пор считали, что Африкантова-старшая просто так шутит и притворяется, что лишается ума, но все оказалось весьма прозаичнее, она попросту уличила свою дочь в странной магии на многомиллионную публику. Многие подписчики Татьяны Владимировны не поняли этого жеста. Они убеждены, что взрослая женщина, которой уже за 50 лет – не должна вести себя подобным образом, а тем более продаваться продюсерам «Дома-2», чтобы затеять очередной скандал. Судя по всему, в прямом ТНТ вскоре выйдет обсуждение признания мамы Марины на всю страну и разоблачение собственной дочери. Стоит отметить, что родители Романа Капаклы были против такого союза и даже не пришли на свадьбу к сыну. Вероятно, родительское сердце подсказывает, что что-то здесь не чисто и они еще «хлебнут дегтя».

Работает ли обряд с прокладками от Татьяны Владимировна или же это настоящая любовь между молодыми – пока не понятно. Фанаты пары внимательно наблюдают за развитием событий и уже заранее жалеют молодого спортсмена Романа, который имел неосторожность заиметь в себе в родственники слегка странную маму жены Татьяну Африкантову.