«Давай поженимся!» на грани закрытия или почему новых выпусков шоу больше нет?

Сегодня, 05:00

Гузеева постоянно отдыхает за границей, у Сябитовой свой YouTube-канал, а по «Первому» крутят лишь повторы программы.

«Давай поженимся!» - знаменитая телепрограмма, выходящая в эфир с июля 2008 года. Само шоу постоянно подвергалось критике с разных сторон – некоторые специалисты считают, что на программе ведущие унижают участников или же устраивают травлю, провоцируя зрителей. Несмотря на отрицательные мнения, у шоу есть и преданные фанаты, которые с нетерпением ждут новых выпусков шоу.

За последние месяца репутация программы пошла на спад, а новые выпуски перестали сниматься и транслироваться. Вместо них «Первый канал» предлагает зрителям смотреть прошлогодние повторы. Бессменная ведущая Лариса Гузеева постоянно находится на отдыхе за границей, даже не заикаясь о съемках. Сваха проекта Роза Сябитова строит свою карьеру самостоятельно – женщина открыла свой YouTube-канал и активно занимается строительством дома. Вывод напрашивается сам собой – «Давай поженимся!» находится на грани закрытия. Неужели это конец? Почему молчит Эрнст?

Стоит сказать, что в последнее время шоу не пользуется той популярностью, что была раньше. Последние выпуски программы были наполнены неординарными поступками героев, «хайповыми» личностями и «мракобесием». Похоже, что продюсеры шоу изо всех сил пытались спасти проект, но, видимо, у них ничего не получилось.