«Зажала» сыну праздник: «Скупая» Пынзарь притащила детей в боулинг

Сегодня, 04:00

День рождения Артема Дарья отметила сама, не уделив расстроенному ребенку и пяти минут своего времени.

Дарье не впервой экономить на детях. Судя по сторис девушки, живут они безбедно, каждый день посещают кафе, рестораны и прочие увеселительные прогулки. Но, по всей видимости, дети не входят в список обязательных затрат. Фолловеры не раз отмечали, что сыновья Пынзарь всегда одеты простенько и скромно. Родители особо не заморачиваются ни над внешним видом детей, ни над их воспитанием.

Несмотря на то, что семью Пынзарь считают чуть ли не идеальной и ставят в пример всем участникам «ДОМа-2», у них явно продвигается все не так гладко, как хотелось бы. Последнее время Дарью все чаще обвиняют в изменах мужу и безответственном отношении к детям.

А сейчас, после того, как девушка буквально «зажала» сыну праздник, на нее и вовсе обсыпался шквал негатива со стороны пользователей сети.

«Скупая» Пынзарь притащила детей в боулинг, развлекалась со своими друзьями и совсем не обращала внимания на детей. Было заметно, что «нерадивой» матери нет никакого дела до расстроенного сына, который получил в подарок обыкновенный конструктор. Который, судя по всему, стоит даже дешевле, чем обычный поход семьи в ресторан.