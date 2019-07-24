«Алкогольвица» нашла новую жертву! Бородина публично унижает девушек Испании

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Поводом для насмешек стал внешний вид заграничных красавиц. «Стильнючие!», - издевается Ксения.

В очередной раз полетев на отдых, Ксения Бородина выбрала Испанию. Там девушка, не изменяя своим традициям, предпочла плотно заливаться алкоголем по несколько раз в неделю, что заметно по ее Stories. Но это оказалось не единственным развлечением телеведущей. В этот раз она решила жестко «проехаться» по внешнему виду заграничных красавиц. «Алкогольвица» нашла новую жертву, отмечают пользователи.

Бородина публично унижает девушек Испании. Моднице и красотке Ксении не понравились наряды местных женщин. Она «втихую» снимала проходящих мимо дам и причитала о том, как же плохо они одеваются. Дальше – больше. Телеведущая подошла к девушке и публично стала снимать ничего не подозревающую даму. Бородина глумилась над ее одеждой и внешним видом.

Стоит сказать, что через некоторое время после публикации Ксения удалила позорящие Испанок Stories и они остались лишь в аккаунтах про шоу-бизнес. Похоже, что Бородиной хоть раз в жизни стало стыдно за содеянное или кто-то дал ей понять, что она ведет себя крайне недостойно.