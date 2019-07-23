Ушла в мир фантазий или как дочь Проскуряковой и Николаева страдает от семейных проблем

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Маленькая Вероника придумывает друзей, а родители продолжают играть роль счастливой пары.

В последнее время поведение ребенка в семье Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой заметно поменялось. 3-летняя Вероника стала придумывать себе друзей, но не детей, а домашних животных. Сначала это был загадочный «мяукник», а теперь девочка попыталась найти в квартире несуществующую кошку Тэслу. Как отметила Проскурякова, этот выдуманный персонаж умеет даже разговаривать. Родители никак не реагируют на то, что Вероника ушла в мир фантазий, а, наоборот, потешаются над этой ситуацией.

Иногда маленькие дети разговаривают сами с собой или придумывают друзей, но, к сожалению, это не всегда является нормальным. В таком случае желательно обратиться к психологу, чтобы он определил причины странного поведения. Иногда дети отдаляются от реального мира из-за одиночества, семейных проблем и непонимания со стороны взрослых. Если предположения о том, что пара находится на грани разрыва, подтвердятся, то все станет на свои места. И пока девочка продолжает страдать от семейных проблем, Николаев только пишет песни на мотивы детских фантазий. Мама и папа даже не задумываются об опасности такого поведения.