Из красавицы в чудовище или почему Виктория Боня не показывает лицо без макияжа?

Вчера, 23:00

Даже в дождь ведущая прячет глаза за большими очками.

Виктория Боня часто публикует в своем Instagram фотографии, видео и различные stories. На коротких видеороликах, выложенных менее суток назад телеведущая появилась в кадре в больших очках, несмотря на то, что на улице мрачно и пасмурно, она даже в машине осталась в стильном аксессуаре. И на последующих выложенных stories Боня не показывает своего лица, демонстрируя только окружение. Видимо, Виктория стыдится своей внешности, поэтому и не показывает лицо без макияжа. Боня часто дает своим поклонникам различные советы по красоте, которые якобы помогают дольше оставаться молодой, свежей, а главное — добавляют уверенность и решительность. По всей вероятности, уходовые секреты знаменитости не так уж хорошо и работают, раз сама Боня вынуждена прятаться за очками, видимо, стесняясь своего лица. Похоже, пользуясь своими же советами Виктория превратилась из красавицы в чудовище.

По слухам из соцсетей, Боня не раз прибегала к услугам пластического хирурга, но не все операции были удачными. В интернете периодически появляются снимки ведущей, которые не обработаны в фоторедакторе, и на них Виктория представлена далеко не в лучшем свете. Видимо, Боне стоит обратиться к профессионалу, чтобы исправить какие-либо недостатки и перестать стыдиться своей внешности.