«Он натуральный блондин!» – Кравец показала, на кого променяла олигарха и дочь

Сегодня, 13:00

Знаменитая блондинка «засветилась» в компании молодого качка.

Светская львица Алёна Кравец наконец-то развеяла все слухи и домыслы фанатов по поводу своей личной жизни. Знаменитая блондинка показала общее фото с молодым человеком, который нежно её обнимает. Также Кравец добавила, что настоящие мужчины предпочитают хрупких и естественных девушек, как она сама. Похоже, что светская львица нашла свое счастье вне брака, ради которого согласилась променять мужа олигарха и дочь, так как она осталась проживать вместе с своим отцом.

«Он натуральный блондин!», - заявила Алёна в ответ на комментарии своих подписчиков в соцсети Instagram, которые не ожидали рядом с Кравец увидеть любовника.

Более того, светская дама заявила, что никогда не бывает одинокой, но это впервые Алёна публично показала красавца-бойфренда.

Напомним, что Кравец уже продолжительное время не проживает вместе с законным супругом миллионером из Москвы Русланом, однако до сих пор официально пара не оформила свой развод. Алёна и Руслан поженились ещё в 2010 году, однако спустя 4 года женщина подала на развод и обвинила мужа в избиении. В 2018 году влюбленные помирились и снова сыграли свадьбу, но теперь муж стал изменять Кравец, из-за чего она якобы сама ушла из особняка Руслана и уже встретила нового кавалера.