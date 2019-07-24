Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую и «засветил» новую любовницу-старушку

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Поцелуй Прохора с пенсионеркой дал понять, что отношения с Виталиной, судя по всему, окончены.

В историях Instagram Шаляпина появилось новое видео, в «засветил» поцелуй с пенсионеркой. Судя по всему, эта женщина новая любовница Прохора, ведь певец уже не появляется с Виталиной, проводя время в компании друзей.

К тому же стоит добавить, что незадолго до этого, Шаляпин поздравил бывшую супругу с днём рождения Ларису Копенкину, которая была старше Прохора на 27 лет. Певец опубликовал провокационное фото из ванной, в которой он находился вместе со своей супругой.

Видимо Прохор окончательно бросил Виталину, ведь от девушки было слишком много хлопот. К тому же скандальность пианистки также плохо сказывалась на его репутации.

Однако за счёт романа с Цымбалюк-Романовской имя Шаляпина громко обсуждалось в сети, ведь экс-супруга Джигарханяна всегда могла найти повод для «хайпа». Возможно, что новая пожилая пассия Прохора – это настоящая любовь. Артист неоднократно заявлял, что между ним и Ларисой настоящие чувства, без какой либо выгоды. Не зря ведь говорят, что любви все возрасты покорны.