Наташа Королёва, Диана Гурцкая и Анита Цой показали съёмки нового совместного клипа

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В Instagram Королёвой появилось новое видео со съёмок нового совместного клипа. Девушки встретились на набережной и приступили к записи нового хита. По словам Наташи, ей позвонила Диана и предложила сняться в видео к новой песни про «Настоящих».

Съёмки были назначены на побережье Моквы-реки, где девушки знатно отожгли. Наташа Королёва, Диана Гурцкая и Анита Цой спели несколько строк про самых лучших и красивых подруг. По первым нотам и строкам становиться понятно, что фанатов ожидает новый хит.

Певицы вместе дружат довольно давно, но песню про их настоящую и искреннюю дружбу они решили записать только сейчас. Фанаты Натальи отметили, что все певицы очень красиво и свежо выглядят, несмотря на свой возраст.

Многие пытливые поклонники знают, что между звёздами уже не раз «пробегала кошка» и они таили обиды друг на друга. Часто ссорились и мирились, но всё же они прошли большой путь вместе, поддерживая своих близких при сложных жизненных обстоятельствах.