Очередной позор или почему Бородина дряблый живот прикрыла высокими «труселями»

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Поклонники высмеяли купальник Ксении, которым ведущая «Дома-2» попыталась скрыть неидеальную фигуру.

Популярная телеведущая Ксения Бородина продолжает свой семейный отдых на территории Италии. Именно с Форте-деи-Марми знаменитость публикует свои пляжные снимки, которые то и дело обсуждают фолловеры в Instagram. На этот раз 36-летняя Ксения потерпела очередной позор, когда опубликовала снимок в купальнике с высокими «труселями». Пользователи Сети посчитали, что таким способом знаменитость просто неудачно попыталась прикрыть свой дряблый живот, который на отдыхе могла наесть благодаря традиционным итальянским калорийным блюдам.

Стоит отметить, что на этот раз Бородина обошлась без привычного ей фотошопа и возможные недостатки фигуры смогла прикрыть модным дизайнерским купальником. При этом ранее фанаты неоднократно «ловили» ведущую на коррекции своих снимков в фоторедакторах. Чаще всего Бородина доводит до идеала своё лицо и делает тоньше талию, а один раз Ксения так перестаралась с фотошопом, что случайно стерла себе пупок.