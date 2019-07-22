Тимуру Батрутдинову предложили стать героем в шоу «Холостяк для геев»

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Участники проекта «Прожарка» на «ТНТ4» не пощадили ориентацию комика.

Новомодный проект «Прожарка», где звёзд щоу-бизнеса «прожаривают» жёсткими шутками, пригласил, Тимура Батрутдинова, завидного жениха канала «ТНТ». Естественно, на шоу традиционными стали шутки про беспорядочные половые связи звезды, его сильно постаревший внешний вид, низкокачественный творческий материал и прочие «достоинства» Тимура. Каждый из прожаривающих затрагивали именно эти темы, но кульминацией неловкости и «нетрадиционного» отношения к Тимуру было предложение стать героем в шоу «Холостяк для геев».

Ирина Приходько, первая юмористка, которая облила Тимура грязными шутками «ниже пояса», уделила внимание и такому вопросу, как гей-связи Тимура. Несмотря на то, что Батрутдинов промолчал и не возразил, Ирина продолжала настаивать на том, что после фиаско Тимура на шоу «Холостяк», звезда должен попробовать свои силы в «Холостяке для геев».

Естественно, коллеги Тимура «по цеху» знают о его личной жизнь больше, чем подписчики или фанаты, однако так открыто заявлять о возможных нетрадиционных наклонностях звезды не решаются. Сам Батрутдинов предпочитает не комментировать слухи о своей якобы любви к мужчинам. Видимо, по этой причине его продолжают высмеивать не только хейтеры в Сети, но и участники популярного интернет-шоу.