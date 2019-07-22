Цымбалюк-Романовская «убивает» карьеру Шаляпина и хочет сделать его домоседом?

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Виталина пытается ограничить свободу Прохора запретами на участие в проектах.

Бывшая пассия Шаляпина Анна Калашникова недавно заявила, что не будет звать Прохора для совместной работы. Анна считает, что нынешняя подруга певца Цымбалюк-Романовская вряд ли позволит Шаляпину сняться в ее клипе. Вероятно, Виталина не хочет, чтобы узнаваемость Прохора возросла еще больше.

Возникает вопрос: Цымблюк-Романовская сознательно «убивает» карьеру Шаляпин и хочет сделать его домоседом? Возможно, это действительно так и Виталину можно понять: в последнее время она не раз сталкивалась с переживаниями по поводу таинственных похождений Шаляпина в США и Франции. Чувство ревности тоже никто не отменял.

Ранее у Анны Калашниковой вышел клип «По любви», которому за короткое время удалось набрать 2 миллиона просмотров. Кроме того, в нем отметились многие медийные личности. Скорее всего, Виталина против того, чтобы Прохор еще больше притягивал внимание окружающих.

Стоит отметить, что Калашникова сделала лишь предположение о возможном отказе, а заявила о нем она уже после съемок своего успешного клипа. Судя по всему, Анна решила немного «хайпануть» на личностях Шаляпина и Цымбалюк-Романовской, ведь они уже давно являются одной из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса.