Восточные страсти, или как бывший муж Ани Лорак довёл звезду до депрессии

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После жаркой ночи экс-супруга с любовницей в клубе певица пропала из соцсетей.

Мало кто задумывается после развода со второй половинкой, что можно ранить чувства бывшего близкого человека. Даже разведённые звёздный пары продолжают следить друг за другом, поглядывая, как складывается жизнь у бывшей второй половинки. Неожиданностью для многих стало видео Мурата Налчаджиоглу, бывшего мужа Ани Лорак, который заснял свою любовницу, целующего его в щёку. Этот опрометчивый шаг очень задел певицу, чем довёл несостоявшуюся жену до депрессии, а многочисленные вопросы от фанатов и близких людей певицы заставили звезду отказаться от социальных сетей, чтобы ещё больше не обдумывать случившееся.

В последние пару дней звезда, действительно, перестала появляться в Сети: крайняя публикация была больше суток назад, а сторис для Лорак большая редкость. Именно скандальные известия от мужа, который в очередной раз привнёс восточные страсти в отношения, заставили Лорак исчезнуть. Такое видео не может не ранить певицу: супруги расстались из-за многочисленных измен Мурата, который, даже наученный горьким опытом развода, продолжает жить в своё удовольствие.

Похоже, чувства Ани Лорак не угасли, и звезда даже в новых отношениях с продюсером Black Star продолжает следить за жизнью бывшего и ревновать его к пассиям, так и не сумев отпустить свою любовь.