Домашнего вина много не бывает! Бородину и Омарова «разнесло» от алкоголя

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«Зинаид чет подопух слегка» - отметили хейтеры.

Ксения и Курбан недавно отметились на вечеринке, где предстали перед публикой не в самом лучшем виде. В Instagram фан-аккаунте от инсайдеров появились фото Бородиной и ее мужа, на которых супружескую пару будто «разнесло» от алкоголя. Недоброжелатели отметили, что распухшие лица Ксении и Зиму выдали их пристрастие к различного рода алкогольным напиткам.

Это не первый случай, когда Бородину и Омарова «ловят» в приятной для них компании алкоголя. Ранее Ксения хвалилась в своем микроблоге запасами дорогостоящих алкогольных напитков, а сама зачастую находилась не в самом трезвом состоянии. Домашнего вина много не бывает – пожалуй, именно такому девизу следует светская львица.

Телеведущая частенько изображала из себя примерную маму, которая души не чает в Тае и Марусе. Но ее пагубное пристрастие вполне может отразиться на их восприятии, так как дети могут подумать, что алкоголь заслуживает быть возведенным в культ. Вполне возможно, что из-за вечеринок и тусовок дети страдают от равнодушия мамы, которая частенько бывает «навеселе».