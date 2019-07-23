Кошкину снова продвигает Мартиросян, Яна ведет себя дерзко на «ТНТ»

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Яна Кошкина снова в центре внимания на Comedy Club.

Яну Кошкину неоднократно замечали в компании Гарика Мартиросяна. Гарик несколько месяцев назад хотел пристроить актрису на телепроект «Дом-2». Но, по-видимому, шоумену это не удалось сделать, и они притихли на некоторое время, чтобы жена не «спалила». И вот Кошкина не заставила себя долго жать, актриса пришла на Comedy Club. Яна рассказала, что снялась уже в 23 сериалах. Харламов с Волей начали смеяться над Кошкиной и отгадывать названия сериалов, в которых снималась девушка.

Гарик предположил, что один из них назывался: «Ла-ла Лянд — это армянская версия».

Несколько месяцев назад в СМИ появились слухи, что многие участники Comedy Club знают о романе Мартиросяна и Кошкиной. По-видимому, Харламов именно поэтому и подшутил над актрисой про армянскую версию, ведь Мартиросян — армян. После этого Яна рассказала про сериалы, в которых она снялась, названия совсем незамысловатые и даже пошловатые.

Когда ее спросили, что нужно делать, чтобы попасть на телевидение. Яна тоже ответила двусмысленно, что нужно приходить спокойной, расслабленной, органичной, без напряга. Яна поведала, что именно она, всегда стоит выгодно к камере. Стоит напомнить, что у Яны примерно пятый размер груди, и она надевает платья с большим вырезом. В общем Кошкиной уделили много времени, скорее всего, для пиара. Можно сделать вывод, что Мартиросян взялся за старое и снова пытается продвинуть свою пассию вверх по карьерной лестнице. А Кошкина, на «ТНТ» ведет себя, дерзко, откровенно и не боится «косых» взглядов.