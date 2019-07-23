Любовник оказался мерзавцем или почему Собчак «скитается» наедине с округлившимся животом

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Хейтеры заметили изменения во внешности ведущей, причиной которых могла стать незапланированная беременность.

В начале 2019 года пользователей сети шокировала новость о разводе Максима Виторгана и Кении Собчак. Тогда, несмотря на то, что в семье рос 2-й сын Платон, ведущая решается уйти к любовнику. Им оказался, режиссер Константин Богомолов. Правда счастливое будущее, «растворилось в воздухе», в принципе, как и сам режиссер. Если ранее, ведущая вставляла совместные фото и видео, то на протяжении нескольких месяцев у каждого из них своя жизнь. Что произошло между влюбленными остается догадываться. Не так давно, пользователи сети заметили, что Собчак «скитается» в печали наедине с округлившимся животом. На одной фотографии Ксения нежно держит руку на своём животе, на другой – целенаправленно прикрывает его сумкой. На последующих двух, ведущая пытается скрыть изменения с помощью мешковатой одежды. А вот на последней фотографии, Собчак уже не может спрятать явно выпирающий животик.

Неужели речь идёт о незапланированной беременности, которая не входила в планы предприимчивого режиссера? Если предположения верны, то можно с уверенностью заявить, что любовник оказался мерзавцем. Бросать беременную женщину, это самый ничтожный поступок, который может совершить мужчина. А если Богомолов вовсе не знает про беременность?