Елена Малышева вопреки «крикам» о помощи продолжила «втюхивать» свою диету

Сегодня, 01:00

Елена вела прямой эфир и не обращала внимание на вопросы о здоровье.

Несколько часов назад, Елена добавила прямой эфир, в котором она рассказывала про «Диету Малышевой». Люди, которые доверяют Елене Васильевне, как врачу они начали задавать серьезные вопросы.

«Добрый день! У мамы поднялось артериальное давление и начало трясти, что нам делать и почему это?», «Елена Васильевна, скажите, пожалуйста, как можно вылечить артроз, и какие при этом заболевании эффективны лекарства-уколы?», — «кричат» о помощи подписчики Елены.

А Малышева вопреки серьезным вопросам продолжила «втюхивать» свою диету.

За этим очень неприятно наблюдать, поскольку люди задавали жизненно важные вопросы, а Елена продолжала говорить о своем заработке. Самое интересное, что у Елены на сайте можно приобрести диету на 800 калорий, она стоит 9490 рублей в месяц. Дело в том, что 800 калорий — это очень мало, организм начнет запасать жировую прослойку, так как подумает, что настали так называемые «тяжелые времена». И если человек начнет кушать больше чем 800 калорий, то наберет еще больше чем были до диеты. Жировая масса будет преобладать над мышечной.

Не совсем понятно, как врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук и профессор может рекомендовать такую «убийственную» диету? У девушек от недостатка калорий уровень гормонов может меняться, что повлечет за собой сбои в цикле. Если хотите похудеть без последствий, то нужно просто рассчитать походящие вам калории по весу, росту и возрасту человека, правильно питаться, заниматься спортом. А покупать псевдо диеты это не очень хорошая идея. И диета за 9490 рублей на 2 недели — это самая дешевая на сайте Малышевой.