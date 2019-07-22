Алёна Шишкова испытала страдания, чтобы не «вылететь» с модельного бизнеса

Сегодня, 08:01

Сейчас Тимати не поможет, модель идёт на риски ради «красивой жизни»

Модель Алёна Шишкова стала известной, на фоне романа с рэпером Тимати. Эффектная блондинка всегда производила впечатление на окружающих. Кукольную внешность Алёна сделала, как только попала в модельную сферу, до этого девушка обладала природной красотой. Ни для кого не секрет, что в данной сфере, существует жёсткая конкуренция и твоя карьёра может оборваться в любой момент. По всей видимости, карьера бывшей девушки Тимати стала сильно «шататься».

Тогда, Алёна решилась испытать страдания, чтобы не «вылететь» с модельного бизнеса. В «Прямом эфире» Instagram девушка призналась: «Мне сказали, что я теряюсь. Поэтому, я решила изменить имидж, укоротив волосы и удлинив зубы». На вопрос подписчиков, почему она шепелявит, модель ответила: «Я удлинила зубы, это достаточно неприятная процедура, после которой есть значительный дискомфорт, поэтому у меня такой дефект речи. Это пройдёт примерно через месяца 2». Только представить, какие страдания испытывает девушка, от зубной боли. И для чего она рискует своим здоровьем? Как известно, Алёна неоднократно прибегала к различным «уколам красоты» и ложилась под нож пластического хирурга.

Чтобы остаться в модельном бизнесе, она готова «кромсать» себя каждый год. Очевидно одно: Шишкова пошла на жертвы, ради «красивой жизни», только вот поможет ли это ей остаться «на плаву» – неизвестно. Тимати уже не поможет, сейчас у него новая семья, на которую он готов тратить свои деньги и связи. Поэтому, белокурой красавице предстоит своими усилиями, становится конкурентоспособной в жесткой сфере модельного бизнеса.