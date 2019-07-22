Вопреки своей неприязни Бородина вынуждена терпеть Instagram Дарьи Пынзарь

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Однотипные фотографии Пынзарей с детьми наскучили Ксении.

Ксения Бородина сейчас семьей отдыхает в Турции. Вроде бы отдых, все хорошо, но Ксении, по-видимому, скучно проводить время с семьей и она достаточно много времени уделяет Instagram. На этот раз Бородина выставила stories, на котором, она рассказывает своим подписчикам о знакомых, которые кажутся Ксении мега скучными. Поскольку странички этих знакомых неинтересные, они там фотографируются в одинаковых позах с одинаковым выражением лица, никаких содержаний в постах. Телеведущая призналась, что она обязана быть на них подписанной. Получается, что Ксения вопреки своей неприязни, вынуждена терпеть пять страничек, до выстрела в висок. Эксперты предполагают, что это страничка Дарьи Пынзарь, так как она часто постит фото с детьми, своего шоурума ну и конечно же еду.

Одной из пяти может являться и Ольга Бузова, ведь она в основном выставляет себя любимую либо свое тело, а в основно это пятая точка звезды, которая явно может наскучить. Так же к этим пятерым может относиться и Ксения Собчак, ее фотографии смотрятся скучными. А так, как Бородина дружит с Пынзарь, она не может от нее отписаться. Бузова – это коллега по цеху, которая очень болезненно относится к таким вещам, ведь Instagram для Оли это святое. А Ксения Анатольевна в свою очередь может не хило высказать Бородиной, все, что о ней думает. По этому придется Бородиной и дальше терпеть ненавистные странички.