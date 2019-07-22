Любовный треугольник? Цымбалюк ради Шаляпина готова терпеть Ларису Копенкину в спальне

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Шаляпин показал откровенное фото с бывшей супругой.

Несколько часов назад Прохор добавил фото с Копенкиной в свой личный Instagram. Неужели, у Прохора вновь появились чувства, или закончились деньги? Подписчики Шаляпина подозревают, что у Виталины, Ларисы и Прохора любовный треугольник. Цымбалюк на столько любит своего мужчину, что ради него готова терпеть Ларису в спальне? Возможно, они живут, как шведская семья и все всех устраивает. У Виталины есть недвижимость от бывшего мужа, у Ларисы много денег – как раз то, что нужно корыстному Прохору.

Прохора Шаляпина в сети называют ловеласом, ведь у него было много женщин, с которыми он расставался очень «громко». Все началось с того, как певец прославился на «Фабрике звезд», видимо, артисту очень понравилась слава. И он решил не останавливаться на достигнутом, и завязал роман с бизнесвумен Ларисой Копенкиной. Копенкина подарила Прохору квартиру, сама оплатила свадьбу на дорогостоящем пароходе. Спустя год, молодожены подали на развод, скорее всего, Шаляпин за прошедший год хорошенько поднакопил денег и уже мог отправиться в свободное плавание.

В апреле 2018 года в СМИ стали обсуждать возможный роман между Прохором и теперь уже бывшей женой Армена Джигарханяна - пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Актер поддерживал девушку во время скандального развода, а после был замечен в ее компании на отдыхе, в магазинах, бане и прогулках. Ходили слухи, что Виталина беременна, но эту информацию женщина опровергла.