Не уважает за аборт или почему Бородина презирает Сашу Черно?

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Телеведущая «Дом-2» предвзято относится к участнице телепроекта.

Нестандартная девушка шоу «Дом-2» Александра Черно всегда собирает вокруг себя массу неоднозначных комментариев. Чаще всего пользователи критикуют лишний вес Черно, отношения с коллективом и «хабальский» характер. Ксения Бородина при любой возможности задевает участницу и указывает на её недостатки. Сама телеведущая не может похвастать ангельским характером, но что она неравнодушна к Черно видно невооружённым взглядом. Ксения негативно относится к девушкам, которые изменяют своим мужчинам и делают аборт. Саша до прихода на программу сделала прерывание беременности, о чем знают все участники. Возможно, Бородина не уважает Сашу за аборт, так как она заводится при разговоре об этом.

Многие считают, что Бородина презирает Сашу Черно незаслуженно. Девушке выдалось трудное детство и жизнь в целом. Мама родила Сашу в 15 лет и забила на её воспитание, девочке пришлось выкарабкиваться самостоятельно. Ей приходилось работать с 15 лет и поворовывать деньги у родных.

Когда она забеременела молодой человек дал понять, что ему ребёнок не нужен, у Саши просто не было выбора, как сделать аборт. Сама бы она не потянула воспитание, так как была по уши в долгах, а воспитывать как мать, видимо, не хотела.

В последний раз Ксения высмеяла наряд Саши на свадьбе Марины Африкантовой и Романа Капаклы, что вылилось в скандал. Телеведущей стоит пересмотреть своё отношение и не быть такой категоричной. «Ксения пора бы перестать провоцировать Сашку Черно», - пишут пользователи на странице Бородиной.