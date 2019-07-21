Бари Алибасов раскрыл новые подробности наследства Федосеевой-Шукшиной

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Продюсер утверждает, что в этом есть вина Лидии Николаевны.

На телеканале Россия вышел новый выпуск с Леонидом Закошанским, который закрывает сезон передачи с Бари Алибасовым. Телеведущий подметил, как новый сезон начинался с продюсером, также и закроется. Полгода назад Алибасов рассказывал, что у его супруги Лидии Федосеевой Шукшиной семейные разборки с недвижимостью. Вчера продюсер продолжил историю, он раскрыл новые подробности дележки наследства. По его словам, внучка Лидии Анна забрала все 3 квартиры, которые Лидия покупала для себя. У пенсионерки не осталось ничего. Больше всего супруга переживала за проданную квартиру в Санкт-Питербурге. «Она жить не может без Ленинграда. Лида записала её на дочь и через неделю квартиру продали», - сказал Бари. Это был её родной город, она не продавала квартиру, так как он напоминал ей о молодости.

Алибасов осудил детей Шукшиной, но и вину супруги он не исключает. Возможно, она слишком любила своих близких и доверяла. Никто не может предугадать на что готовы родственники ради денег и недвижимости. Неприемлемо, когда дети так поступают со своими родителями. Шукшина могла совершать ошибки в жизни, но она воспитала детей достойными людьми, которые ни в чем не нуждаются. Как может внучка обобрать до нитки 80-летнюю бабушку? У многих это не укладывается в голове. Тайна наследства в том, что бабушка оказалась нищей при жизни и её наследство поделили, не успев похоронить.

Бари Алибасов проживает тихую и спокойную жизнь с новой женой. Они часто ездят в Новую Москву – там у них находится небольшой домик, любят погулять на озере и понаблюдать за природой. Они не читают газет и новостей, живут в своем мире в тишине и покое. По словам Бари, Шукшина устала от делёжки наследства и больше никогда не даст интервью.