Даша Пынзарь врет мужу или как телефон оказался у любовника?

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Об этом говорит нелепая история о том, что телефон таинственным образом оказался в отеле.

О том, что у супругов в семье не все в порядке, и в ближайшее время они расстанутся интернет-пользователи поговаривают давно. Пара живёт по разным городам, у каждого свои интересы и увлечения. Сергей, работая в Москве, увлёкся молодой блондинкой, а после и брюнеткой, сообщает Life-dom2.su. Даша, судя по её поведению, устала ждать неверного мужа и нашла себе любовника в Алании.

Даша опубликовала несколько часов назад странный пост о том, как таинственным образом у неё пропал телефон с пляжа, а потом его нашли в отеле. «У меня таинственным образом пропал телефон. Он непонятно как оказался недалеко от пляжа в отеле. Сам он прийти не мог, но и сомневаюсь, что его крали», - написала Даша в Instagram. Девушка завралась, так считают подписчики Пынзарь. Как телефон мог оказаться в отеле, в котором они не останавливались? Может оставила телефон у любовника, а мужу сказала, что потеряла? Даша может не договаривать и выкручиваться, возможно, что девушка была в неизвестном отеле, но не с мужем. Даша тщательно следит за собой, она заметно похудела, недавно сделала пластику лица, наряжается, покупает кучу красивых купальников, а внимания от Сергея нет. Вечные разъезды дают о себе знать. Она вполне могла познакомиться с другим мужчиной, который обратил внимание на Дашину красоту. Даша наивная девушка и пока Сергей увлёкся работой и мотоциклом, могла заиграться в любовь с другим.

Сергей Пынзарь после покупки мотоцикла, не замечает, что происходит вокруг. Мужчина живёт в своё удовольствие и, как пишут в сети, отдыхает с неизвестными девушками. Слухи, конечно, бывают разные вокруг звёздной пары. Но ясно одно – дыма без огня не бывает. Поклонники уверенны, что жизнь по разным городам счастья семье не принесёт.