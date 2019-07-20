Галустян показал фото с «прототипом» сына. Задумался о пополнении?

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Мечта комика о мальчике, видимо, приблизилась к осуществлению.

Уже которую неделю звёзды активно принимают участие в новом челлендже, где с помощью приложения появилась возможность посмотреть на себя в старости, и Михаил Галустян не исключение. Впрочем, комик слегка изменил правила и показал в соцсети фото с «прототипом» сына: Михаил обработал снимок и прикрепил в кадр свой портрет из детства. Примечательным стал и комментарий к записи, где комик выбрал хэштег из популярного мема об отце и сыне.

К слову, Галустян воспитывает двух дочерей погодок Эстеллу и Элину и, стоит отметить, девочки выросли не только копией отца внешне, но и впитали творческие таланты звёздного родителя. Впрочем, на дочерях комик не собирается останавливаться: долгие годы Миша мечтает о сыне и, судя по всему, артист не только задумался о пополнении, но и уже готовится встречать «Галустяна-младшего». Вполне вероятно, что таким снимком Миша попросту решил подготовить публику к рождению малыша. И хотя официального подтверждения нет, но, не исключено, что уже в ближайшее время юморист порадует фанатов радостным известием.