«Щедрая» душа или как Темникова «сдулась» в конфликте с Бузовой

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История с плагиатом могла подтолкнуть певицу к отчаянному «перемирию».

Ни для кого не секрет, в последнее время Лена Темникова активно использовала новый формат подачи творчества, запуская специальные фильтры и маски для сторис в Instagram. И всё бы ничего, вот только один из таких продуктов оказался слишком схожим с вариацией маски Ольги Бузовой, которую певица запустила с премьерой песни «Водица». Поклонники вмиг упрекнули Темникову в плагиате, буквально сталкивая артисток лбами.

Примечательным в этой истории стало поведение Темниковой, которая резко «сдулась» в конфликте. Певица не только оправдалась за возможный плагиат популярностью маски и многочисленными её вариациями, купленными у разработчиков, но и решила подарить продукт Ольге во избежание скандала, словно «щедрая» душа. Возникает вопрос, с чего бы певице добровольно отдавать личный продукт, на который потрачено круглую сумму денег, незнакомой артистке? Судя по всему, после скандальных разборок в любовном треугольнике с Максимом Фадеевым и Ольгой Серябкиной Лена попросту «сдулась», а отчаянная попытка угодить всем тому лишь подтверждение. К тому же, не стоит забывать о внушительной поддержке влиятельных артистов и бизнесменов за спиной Бузовой — не исключено, что Темникова могла попросту испугаться вступать в конфликт с коллегой из-за угрозы собственной карьеры.