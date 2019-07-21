Виктория Боня опозорилась рекламными ботами для продажи джинсов

Сегодня, 01:00

Экс-участница «Дом-2» создала линию одежды, которую носят, видимо, только проплаченные боты и её подруги.

Виктория Боня выложила в Instagram видео с примеркой своих джинс, где она рассказывает об их невероятном качестве, и их беспрецедентной способности подчёркивать фигуру. Также Боня не забыла рассказать, каким тяжким трудом далось ей создание этих брюк.

Под постом можно найти множество восхищённых комментариев женщин, уже купивших эти джинсы. Большинство расхваливает качество и то, как идеально эти брюки сидят на талии Последнее особенно удивительно, ведь фигуры у всех разные, и «идеальная посадка», о которой капсом пишет Вика, недостижима для каждого.

Необычным кажется и то, что почти каждый комментарий с хвалебной одой джинсам был оставлен с закрытого аккаунта с малым количеством постов. А вкупе с откровенно рекламным текстом без тени критики можно смело сделать вывод - эти комментарии скорее всего куплены самой Викторией и оставлены ботами.

Конечно, есть и просто одобрительные комментарии от подруг вроде Ольги Бузовой, но ведь на то они и подруги, чтобы поддерживать любое начинание Бони.

Кстати, эти предполагаемые боты могли быть проплачены и сетью магазинов Tom Farr, с которой сотрудничает Боня. Но, даже если это так, репутация звезды в любом случае оказалась подмочена.