Сегодня, 00:00

Сопоставив все факты из личной жизни певицы, редакция VistaNews пришла именно к такому выводу.

Звезда российской эстрады, оказывается, на пике своей карьеры «грешила» играми в казино. Некоторые СМИ предполагали, что Лолита увлеклась азартными играми вслед за Аллой Борисовной Пугачевой. Однако? как утверждает в одном из интервью сама певица, ее ночные походы в казино никак не связаны с «примадонной».

Как известно, у Милявской до Александра Цикало было уже два брака. Но и к коллеге по кабаре-дуэту «Академия», певица вряд ли относилась серьезно. Ей, будучи беременной нужно было оформить дочери отца.

Интересно, что беременна она была не от шоумена Цикало и не от бывшего мужа. Вполне вероятно, что отцом дочери Лолиты может оказаться пьяный игроман из казино, так как именно в это время азартная брюнетка ночами активно проигрывала деньги.

К сожалению, единственная дочь Лолиты родилась пятимесячная, с диагнозом аутизм. Возможно, в это же время она употребляла наркотики, о которых призналась уже намного позже. С легкостью Милявская заявляет о том, что не скрывает от родныхсвои слабости к кокаину, но, скорее всего, скрывает, что употребляла «запрещенку» во время беременности, либо незадолго до нее.

Многие считают Лолиту достаточно развязной и бунтарной женщиной не только в молодом возрасте, но и сейчас. После развода с пятым мужем, Милявская похвасталась «нашествием» потенциальных любовников.

По этому поводу сегодня, 20 июля, высказалась в своем блоге Лена Миро. Она считает глупым хвастаться тем, что тебе пишут молоденькие альфонсы, которые готовы продать «свои услуги» за деньги, причем немаленькие.