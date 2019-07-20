«Рыбка попала в сети Лукашенко» или как Настя расплатится за освобождение из тюрьмы

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Освобождение и политическое убежище, пострадавшая от руки Дерипаска, эскортница нашла в Украине.

Освобожденная Настя Рыбка из тайской тюрьмы отправилась прямиком к Лукашенко. В дальнейшем все суды и разбирательства проходили уже под его прикрытием. Многие СМИ и политические деятели решили, что это был провокационный жест со стороны белорусского президента, в сторону России, так как Анастасия имеет много информации о миллиардах некоторых российских олигархов. Однако Лукашенко эта версия, наоборот, «сыграла на руку».

Очевидно, что женатый президент, который всю жизнь «держит марку» порядочного и заботливого правителя просто захотел «сходить налево», но в обычной жизни сделать этого не мог. А тут случай подвернулся довольно-таки удачный. Красивая, горячая и молодая русская эскортница, как лакомый кусочек пропадала в Тайланде.

А так как Лукашенко славится своим бандитским и криминальным прошлым, то вполне легко смог уладить все неурядицы девушки. Таким образом, из клетки Рыбка попала в «сети» другого влиятельного мужчины. Но вполне вероятно, что она не против такого поворота событий, ведь куда лучше вернуться к любимой работе, чем умирать на бетонном полу за решеткой. А как она собирается расплатиться за свое освобождение из тюрьмы всем и так понятно.

Вполне вероятно, что девушка в ближайшем будущем начнет получать подарки за хорошее поведение в виде телепередач, а может скоро еще и запоет.