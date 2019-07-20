Панин опубликовал новое вызывающее видео в Instagram, и людям понравилось

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Алексей взбудоражил общественность очередной дикой выходкой, но теперь уже лично опубликовал её на своей странице.

В преддверии скорого выхода фильма «Я вернулся», режиссёрского дебюта Панина, скандальный актёр всё чаще эпатирует публику, чтобы оставаться на слуху у зрителя. И, стоит признать, ему это удаётся.

Только вчера он выложил на своей странице в Instagram фото курящей 11-летней дочери, что закономерно вызвало волну возмущения в комментариях. Актёр прикрылся тем, что Николай II давал пробовать своей младшей дочери сигареты, что в то время было нормой — тогда просто не знали об опасности табака.

Несколько часов назад же Панин выложил на своей странице видео с собой, моющимся в душе. Алексей сопроводил это глупой шуткой, высмеивающей его собственные похождения с участием мужчин. Мы не будем публиковать это видео по этическим соображениям, однако его характер можно понять по следующему комментарию.

Что характерно, большинству подписчиков актёра понравилась эта выходка. Комментарий выше — один из немногих адекватных, остальные же одобряют нездоровое поведение актёра и будто просят добавки.

По всей видимости, эпатажный актёр привлекает соответствующую публику — из подписчиков Панина сформировалось специфическое сообщество то ли троллей, то ли просто сочувствующих Алексею людей, разделяющих его увлечения. Иначе никак нельзя объяснить, почему им настолько понравилось очередная скандальная выходка Панина.