Керро «добила»? Асоциальный Шепс стал ограждаться от людей

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Вторая беременность и семейное счастье бывшей, похоже, «подкосили» экстрасенса.

Поклонники «Битвы экстрасенсов» были потрясены, когда узнали, что после расставания с Александром Шепсом Мэрилин Керро долго не горевала. Год назад она родила своего первенца, и уже сейчас беременна вторым ребенком. Личная жизнь эстонской ведьмы завертелась стремительно и, судя по всему, в ней больше нет места экстрасенсу из прошлого. После таких новостей и без того необщительный Шепс стал ограждаться от людей. Его поведение четко показывает, что чувства к Керро все еще остались.

Как только Сеть узнала, что Мэрилин ждет еще одного малыша, Шепс написал в Instagram трогательное стихотворение. «Тоска налетела на эго мое...// Как же хочется просто прижавшись, уснуть // И понять, что весь мир без тебя — ничего...» — строки лирического произведения (орфография и пунктуация автора сохранены). Видимо, что эту новость он перенес нелегко, хоть и пытался сохранять самообладание. Он даже выставлял фотографии с девушками, похожими на бывшую. Например, с ясновидящей Соней Егоровой. Трудно не заметить похожие черты лица.

Но, похоже, Керро окончательно его «добила». Шепс сообщил, что собирается проводить закрытый семинар загородом для «избранных». Почему бы ему не пригласить больше людей, раз каждый заплатит деньги? Видимо, он совсем становится асоциальным, но деньги зарабатывать надо, поэтому проводит подобные проекты.

Изменения после расставания с Керро заметны невооруженным глазом. Александр стал меланхоличным, задумчивым, постепенно уходит в мир магии, максимально сужая круг общения. В это же время Мэрилин ожидает пополнение и беззаботно радуется материнству.