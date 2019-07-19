«Это была волшебная ночь» - «Мать» сына Лазарева впервые заявила об отношениях с певцом

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Внешность Никите, похоже, досталась от предполагаемой матери.

Недавно в сети появилась провокационная публикация – пост разместила ярая фанатка Сергея Лазарева, которую, похоже, связывает с певцом не только дружба. «Это была волшебная ночь. Помню каждую секунду, хотя прошло уже 2 месяца. Спасибо за то, что есть ты и твой голос. И до новых встреч», - написала в своем аккаунте девушка, которая явно не отходила ни на шаг от исполнителя во время его участия в конкурсе «Евровидение – 2019». Поклонница как будто осторожно намекнула на близкие отношения с Лазаревым. Судя по фото, где девушка и певец нежно прижимаются друг к другу, между ними действительно что-то было, однако сейчас их разделяет расстояние.

Стоит обратить внимание, что предполагаемая любовница Лазарева очень похожа на его сына. Форма лица, пухлые щеки, носогубные складки и широкий нос – схожесть Никиты с девушкой видна невооруженным взглядом. К тому же, наследник исполнителя – блондин, как и возможная возлюбленная его отца. Все это наводит на мысль, что девушка – «суррогатная мать» сына Лазарева, которая впервые заявила об отношениях с певцом, хотя сделала это, как видно, крайне осторожно.

В подтверждение данного предположения стоит также отметить, что девушка очень похожа на подругу Лазарева, которую многие считают суррогатной матерью Никиты – Анну Белодедову. Те же светлые волосы, голубые глаза, широкий нос – девушки выглядят как сестры. Некогда один из сотрудников агентства недвижимости подтверждал, что вместе с исполнителем приходила дама, похожая на Белодедову. Не исключено, что тогда с Сергеем была вовсе не Анна, а некая Оксана, которая лишь сейчас дала знать о себе. Так как девушки между собой очень похожи, менеджер мог попросту ошибиться и подумать, что видел именно Белодедову.

Однако это лишь предположения, так как никаких доказательств любовных отношений Лазарева с фанаткой-блондинкой нет, а сам певец вряд ли подтвердит это, даже если роман и был.