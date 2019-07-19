Тайной любовницей мужа Глюкозы может оказаться Паулина Андреева

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Любительнице «состоятельных женатиков», вероятно, наскучил Бондарчук и она решила выбрать себе новую «жертву».

Паулина Андреева давно зарекомендовала себя не в очень хорошем свете. Она довольно часто появлялась в компании богатых людей и, что самое главное, несвободных мужчин. По все видимости, девушке нужны не серьезные отношения, а материальная обеспеченность.

Исключением не стал и муж Глюкозы. Между Паулиной и Александром всегда царили теплые отношения, а сама актриса является частой гостьей в доме Натальи Чистяковой-Ионовой - настоящее имя певицы. Наташа совсем не против дружеского общения между мужем и его подругой, вот только их связь может скрывать нечно большее, чем простая дружба.

Последним любовником, по версии многих, являлся известный режиссер – Федор Бондарчук. Но, по всей видимости, отношения исчерпали себя и Паулина отправилась на поиски очередного спонсора. Долго искать не пришлось. «Тот самый» оказался прямо «под носом». Ну и что, что это муж подруги, разве это когда-нибудь останавливало Паулину?

Разговоры о том, что у мужа Глюкозы появилась любовница не беспочвенны. Мужчину часто видят в кафе и ресторанах в компании очаровательной брюнетки, которая по описанию так похожа на Паулину. Стоит отметить, что Андреева – единственная брюнетка, которая числится в подписках Александра в Instagram.

А их частое времяпровождение в непринужденной обстановке практически не оставляет сомнений в том, что тайной любовницей мужа Натальи может оказаться именно Паулина Андреева.

А недавно, фанаты заметили, что знаменитость переименовала страницу в соцсети, вновь став Глюкозой, перестала публиковать в сторис видео с вечеринок и вообще редко выкладывает какие-либо посты. А если уж и пишет что-то, то длинные философские рассуждения о счастье. Возможно она догадывается об «изменах» мужа, но свято верит, что никто из близкого окружения не смог бы ее предать.