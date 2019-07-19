Полный крах карьеры: Забытая всеми Лада Дэнс «топит» одиночество в алкоголе

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Певица одного хита в своем Instagram устраивает «алкогольные тусовки» практически каждый день.

Лада Дэнс эстрадная и джазовая певица, которая была популярна в начале 90-х годов. На сегодняшний день забытая всеми женщина ведет блог в Instagram, где делится с подписчиками моментами своей жизни. По нему легко можно заметить – Лада Дэнс чрезмерно часто употребляет алкогольные напитки и даже не скрывает этого.

Знаменитая певица, которая не реализовалась в творчестве, проводит вечера в ресторанах в компании вина и «чего покрепче». Стоит сказать, что мужа у певицы нет около 20 лет, а о нынешних кавалерах известно ровным счетом ничего. Лада Дэнс проводит свои «алкогольные тусовки» лишь с подружками. К сведению, на «звездные тусовки» женщину никто не зовет – последний раз Лада появлялась лишь на «Первом канале» в программе «Жить здорово!»

Судя по всему, полный крах карьеры заставил женщину полностью отчаяться и опустить руки. Ранее популярная и востребованная певица «топит» одиночество в алкоголе – такой судьбы для своего кумира не хотел ни один из фанатов.