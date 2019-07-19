«Жду вторые сутки»: Мартиросян ищет Харламова, сбежавшего из Comedy Club

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Прихватил с собой деньги и скрылся? Комик не выходит на связь с начальником уже более 30 часов. Батрутдинов никак не комментирует ситуацию.

В Instagram Харламова под новой публикацией Мартиросян написал: «Ты перезвонишь, нет? Жду уже вторые сутки». До этого шоумен также писал в сеть Гарику с просьбой перезвонить. Резидент Comedy Club никак не реагирует на слова своего начальника.

Создаётся впечатление, что «Бульдог» сбежал из Comedy Club, ведь в новых отснятых выпусках Гарик не присутствует. Всплывает лишь один вопрос – Зачем Мартиросян так жадно ищет Харламова?

На данный момент, Мартиросян находится в отпуске на море, что видно в его последней фотографии в Instagram. Возможно, что Харламов нашёл удобный момент для того, чтобы обокрасть камеди и скрыться, ведь Гарик в одном из интервью говорил, что «Бульдог» самый проблемный работник Comedy.

По сети ходят много слухов о том, что у Харламова большие проблемы с деньгами из-за больших долгов. Есть версия, что «Бульдог» занял крупную сумму у Мартиросяна и сейчас не может её вернуть, потому и игнорирует его, пытаясь растянуть обговорённое время для возврата денег.

Батрутдинов же никак не комментирует ситуацию между Харламовым и Мартиросяном, что подтверждает серьёзность просьб их руководителя. Нельзя исключать вариант, что Гарик сбежал вместе с Тимуром от «рабства» Comedy Club, ведь ребятам платят лишь небольшой процент с выступлений.

Тимур и Гарик создали множество совместных проектов, которые принесли им большие деньги. Возможно, что они устали работать на «дядечку», отдавая ему часть прибыли, и именно поэтому покинули Comedy.

Харламов и Батрутдинов – одни из самых популярных резидентов, потому, даже за пределами программы ребята уверенно смогут работать на самих себя.