Канделаки спасает убыточный бизнес откровенными фотографиями

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К такому мнению пришли в Сети. Ведь косметика от бренда телеведущей не пользуется популярностью, а эксперты оценивают составы продукции как сомнительные.

В 2016 году Тина Канделаки представила миру свой новый проект – косметическую марку AnsaLigy for Tina Kandelaki. Основной акцент бренд ставит на омолаживающие средства. А на рынок продукция от Канделаки ворвалась с мощной рекламной компанией при поддержке участников «Дома-2». Рекомендовали различные кремы не только женщины (Александра Артемова, Екатерина Король, Елизавета Шороха), но и мужчины – Игорь Трегубенко и Глеб Жемчугов.

Однако ни известность телеведущей, ни некий инновационный компонент SWT-7 не помогли Канделаки привлечь аудиторию к своему продукту.

В Сети можно найти достаточное количество негативных отзывов о косметике. Свою оценку дают и эксперты. Так, Алексей Лозовский (технолог косметической марки «Optime») объяснил, что SWT-7 – это смесь изопропилпальмитата. Компонент хороший, но его эффективность проявляется лишь в тандеме с другими ингредиентами, которые отсутствуют в составе.

Вчера в аккаунте Инстаграма Тины Канделаки появился новый пост. На фото она лично рекламирует свою косметику. Однако для этой цели Канделаки выбрала необычный образ. 43-летняя телеведущая предстала в одном купальнике. В Сети решили, что откровенными фотографиями женщина пытается спасти свой убыточный бизнес.

«Тина поняла, что для раскрутки необходимо раздеваться и умело это делает»; «Это называется, когда ты выпустил свою линию косметики, а спроса на нее практически ноль, вот и приходиться выворачиваться наизнанку», - заметили подписчики телезвезды.

Образ в купальнике, действительно, необычный. Ведь Канделаки зарекомендовала себя, как женщина с хорошим вкусом. Но откровенная фотосессия выходит за эти рамки. К тому же, многие считают, что Тине, как возрастной женщине с восточными корнями, неприемлемо появляться в таких нарядах.