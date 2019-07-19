Астролог «Давай поженимся» спаивает свою несовершеннолетнюю дочь

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Этого не скрывает сама Володина, которая поощряет юный «алкоголизм» девочки.

Не так давно астролог «Давай поженимся» Василиса Володина поделилась с поклонниками новыми Stories. На них она вместе с дочерью Викторией проводит время на отдыхе. Пока Володина жарит рыбу, ее дочь развлекается с бокалом вина. Все могло бы выглядеть прилично, если бы девушка была совершеннолетней, но это не так.

В аккаунте Виктории также есть провокационные Stories. В них девушка признается, что пьет вино каждый день, при этом чувствует себя прекрасно. Можно сделать вывод, что ВолодинF попросту спаивает свою дочь. Ведь именно подобное распитие алкоголя в несовершеннолетнем возрасте зачастую приводит к алкоголизму. Кажется, с Викторией это уже произошло. Ежедневное употребление алкоголя является одним из явных признаков алкогольной зависимости.

Непонятно, чем руководствуется Василиса, когда разрешает дочери пить спиртное. Возможно, это своего рода черный пиар, и она в душе надеется, что такое поведение привлечет внимание поклонников. Впрочем, не исключено, что астролог сама не против выпить, и именно поэтому пьянство дочери ее никак не смущает.