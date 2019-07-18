Инну Чурикову экстренно госпитализировали во время спектакля

Вчера, 23:30

Актрисе стало плохо, в результате чего она упала прямо перед зрителями.

Недавно СМИ сообщили, что 75-летняя Инна Чурикова почувствовала себя плохо во время спектакля в московском театре «Русская песня». У артистки закружилась голова, в результате чего она упала на сцену. Удар пришелся на голову, поэтому бригада скорой помощи была незамедлительно вызвана. Ее экстренно госпитализировали, по предварительной информации, в НИИ имени Склифосовского.

На момент инцидента муж актрисы Глеб Панфилов не мог объяснить причину резко ухудшившегося состояния. Пока ничего о самочувствии Чуриковой не известно.

Напомним, Инна Чурикова является Народной артисткой СССР. Одну из самых высоких наград, «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля, она получила за главную роль в картине «Военно-полевой роман». Также ей принадлежат роли в «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен» и десятках других фильмов. Была награждена президентов РФ Владимиром Путиным орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.