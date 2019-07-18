Раскрылась тайна покушения или что заставило Шаляпина «сбежать» от Цымбалюк?

Вчера, 22:10

Певец снова бросил любимую.

Совсем недавно Прохор Шаляпин вместе с Виталиной Цымбалюк-Романовской отдыхал в Сочи, но уже сегодня певец снова бросил свою возлюбленную. Пианистка продолжает отдыхать на море, при этом уже в одиночестве. Она похвасталась поклонникам в Instagram, что посетила дачу Йосифа Сталина, где прослушала познавательную лекцию.

Между тем, Прохор в этот момент жаловался фанатам на дождь с градом в Москве. Певец не предупреждал, что возвращается в столицу. Он, почему-то, снова «сбежал» от Цымбалюк, оставив ее одну на юге страны.

Это уже не первый случай, когда Шаляпин так просто расстается с возлюбленной. До этого он на неделю улетал в США, а затем Францию, чтобы побывать на ЛГБТ-празднике и погулять за границей. Вскоре Прохор вернулся, но, видимо, ненадолго.

Ранее Шаляпин сообщал, что на него было совершено покушение: три человека напали на него и избили. В Сети высказали предположения, что с этим инцидентом может быть связана Виталина, уставшая терпеть измены и ложь мужчины. Любовные отношения с другой женщиной были доказаны на полиграфе.

Если тайна нападения была раскрыта, и Цымбалюк хоть как-то может быть причастна к этому, то становится понятно, почему Шаляпин не стал ждать следующего происшествия. Ревность — чувство опасное, которое толкает людей на необдуманные поступки. В случае большой или даже безответной любви человек способен даже на месть.