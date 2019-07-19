Никакого шоу-бизнеса! Галкин готовит сына к поступлению в военную академию

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Телеведущий готовит мальчика к изнуряющим физическим нагрузкам.

С тех пор, как в семействе Максима Галкина и Аллы Пугачёвой появились наследники, поклонники восторженно следят за взрослением очаровательных малышей. С юных лет дочь телеведущего демонстрирует задатки артистизма, из-за чего её будущее может быть связано со сценой, а вот сына Галкин, судя по всему, всерьёз готовит к поступлению в военную академию.

Максим не только организовал пятилетнему Гарри курсы по изучению нескольких иностранных языков, но и всячески способствует развитию его физической подготовки. На днях он взял сына с собой на канатную полосу препятствий, с которой под силу справиться далеко не каждому взрослому. Однако, Гарри показал себя с лучшей стороны и внимательно повторял за отцом все приёмы и упражнения, что и продемонстрировал Максим в соцсетях, опубликовав соответствующий видеоролик.

Галкин явно не хочет, чтобы сын пошёл по его стопам и стал частью шоу-бизнеса, который принёс в его жизнь как множество тёплых моментов, так и обилие скандалов и расследований. К тому же, отец Максима Галкина дослужился до звания генерал-полковник бронетанковых войск и впоследствии стал депутатом Госдумы. Поэтому карьера военного будет не только отрадой для юмориста, но и данью отцу.

Сложно винить юмориста, если он действительно желает такого будущего для своего сына, ведь благодаря развитому интеллекту, достойной физподготовке и знанию иностранных языков перед Гарри простираются громадные перспективы офицерского карьерного роста. Кроме того, ранее мальчик носил довольно длинные волосы, а недавно на всех снимках Гарри стал появляться с короткой стрижкой.

Так Галкин может готовить сына к будущему поступлению в военную академию, где кадеты обязаны следовать строгим правилам внешнего вида. Уже не раз отпрыски звёзд из-за богатства и вседозволенности пускались во все тяжкие, приобретали наркотическую зависимость и всячески порочили имя своих родителей. Впрочем, подобный расклад вряд ли будет ждать Гарри, в жизни которого, скорее всего, не будет никакого шоу-бизнеса, ведь уже сейчас мальчик проявляет стойкость характера, вдумчивость и послушание перед чуткими наставлениями своего отца.