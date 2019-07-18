Рита Дакота проколола нос швейной иглой – теперь мечтает о ринопластике

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Экс-жена Влада Соколовской теперь вынуждена копить деньги на пластическую операцию.

29-летняя певица и бывшая супруга Влада Соколовского Рита Дакота в новом выпуске на своём YouTube-канале призналась, что буквально мечтает исправить себе нос. Все дело в том, что в детстве знаменитость проколола нос швейной иглой и теперь неидеальная носовая перегородка ей напоминает о давней проблеме.

«Я мечтаю сделать нос. Мне реально очень не нравится мой нос. Из-за прокола мой нос опух, из-за этого у меня деформировались хрящи в носу и сам он немного «уехал» вправо. Меня бесит мой нос и я мечтаю о новом. Но все мои близкие, друзья и мама мне не разрешают», - честно призналась сама Рита.

Видимо, если артистка осмелилась сделать такое публичное заявление, то не исключено, что уже без несколько недель поклонники смогут увидеть Дакоту без привычного всем носа, ведь современная пластическая хирургия буквально творит чудеса.

Однако подписчики YouTube-канала певицы призвали Риту все-таки не делать ринопластику, если на то нет медицинских показаний, чтобы не портить себе внешность «носом Майкла Джексона».