Фальшивая улыбка ради денег или чем Высоцкая зарабатывает на реабилитацию дочери

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Юлия продолжает бороться за жизнь ребёнка.

После трагических событий Юлия Высоцкая не отказалась от публичной жизни, а продолжает заниматься любимой работой. Ее 19-летняя дочь Мария, по слухам, до сих пор на искусственном жизнеобеспечении, поэтому семья вынуждена платить большие деньги. Из-за этого телезвезда занимается созданием нескольких телепроектов, ведет свое шоу в YouTube и даже занялась модельным бизнесом.

Так, Высоцкая выставила в своем Instagram-аккаунте снимки с фотосессии. Игривый наряд, фальшивая улыбка — чего только не сделает человек, чтобы спасти близкого. Даже поклонники заметили, что Юлия ведет себя слишком обыденно, как будто в ее жизни ничего не произошло. По всей видимости, подобные съемки также являются заработком, а в ее ситуации нужны любые средства.

Кроме того, Высоцкая зарабатывает на реабилитацию дочери не только обычными фотосессиями. Один из фотографов поделился новой обложкой журнала «Домашний очаг». На ней появилась Высоцкая нескромном виде — пиджак на голое тело. Конечно, фотоснимки такого разряда оплачиваются значительно выше, так что ради такого можно закрыть глаза на скромность.

В октябре 2013 года семейство вместе с детьми отправилось на отдых во Францию. Там случилась страшная авария. По дороге в гостиницу машина попала в ДТП. Кончаловский потерял управление, и авто выехало на встречную полосу. В результате дочь Мария оказалась в реанимации и впала в кому. Спустя много лет врачи и семья продолжает бороться за жизнь девочки, хотя медики дают неутешительные прогнозы.