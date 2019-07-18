Пигментация и плешь. Барановская «засветила» последствия депрессии?

Сегодня, 15:00

Проблемы с кожей и волосами, видимо, стали результатом пагубных привычек ведущей.

Уже которую неделю Юлия Барановская развлекается в компании детей на экстремальном отдыхе в джунглях Камбоджи. И всё бы ничего, вот только, помимо красочных пейзажей и семейных снимков, Барановская, видимо, «засветила» последствия депрессии. В соцсети ведущая опубликовала очередную серию фото на фоне священного холма Пном Чисор, где предстала не в лучшем свете: неоднозначная пигментация на коже и плешь.

Не исключено, что проблемы с кожей и волосами у Юлии стали последствиями затяжной депрессии на фоне одиночества. Ни для кого не секрет, на протяжении долгих лет Юлия пытается обрести женское счастье, но пока результаты безуспешны ведущая нашла спасение в пристрастии к спиртному. Видимо, именно за пагубные привычки Юлия поплатилась внешностью. Тем не менее, не стоит забывать, что Барановская работает на телевидении, где красота и ухоженность является «инструментом» ведущей. А потому, очевидно, что за провальной попыткой спастись от одиночества Юлия рискует не только усугубить проблемы со здоровьем, но и поплатиться успешной карьерой на телевидении.