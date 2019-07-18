Ужин на двоих - Лазарев ездит на концерты в сопровождении «любовника»?

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Сергей, видимо, подражает Ани Лорак, которая берет бойфренда на гастроли.

Вчера Сергей Лазарев устроил грандиозный концерт в Геленджике, и тем же вечером решил хорошо отдохнуть, оставшись в номере отеля. В Instagram Stories он показал фотографию накрытого разными блюдами стола. На нем было много разной еды: запеченная рыба, салаты, сервированные фрукты и ягоды.

По двум наборам столовых приборов можно понять, что планировался ужин на двоих, по бокалам с алкоголем - что стол был рассчитан на взрослых людей. Это важно, ведь в путешествие Лазарев брал сына Никиту. Впрочем, еще несколько фактов доказывают, что за столом с сидел не мальчик и не кто-то из обычных коллег или помощников исполнителя.

Стоит отметить, что посиделки были устроены уже глубоко за полночь. В это время Никита, вероятно, уже видел десятый сон. Также привлекает внимание, что все происходило в личном номере Лазарева, куда он пустил бы, скорее всего, только самых близких людей. А так как это был не сын, то можно сделать вывод, что с ним ужинал любовник.

Выводы о мужчине в качестве возлюбленного Сергея, а не о женщине, можно сделать из того, что ему крайне часто приписывают нетрадиционную ориентацию. Не так давно из-за определенных событий Лазареву приписали романтическую связь с его другом Алексом Малиновским. Вполне возможно, что именно он является тем попутчиком, в сопровождении которого певец ездит на концерты.