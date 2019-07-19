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Около 30 бутылок шампанского нашлось у Анастасии дома.

В сети уже не впервые появляются новости о том, что избранница рэп-исполнителя Тимати имеет пристрастие к алкогольным напиткам: то Анастасия в компании подружек распивает шампанское и веселится, то в компании своего возлюбленного «спалилась» с другим напитком и это тогда, когда появились слухи о беременности Решетовой.

Сейчас большинство уже не считает подобные разговоры слухами, ведь ее близкая подруга Рудова случайно «засветила» алкогольный бар беременной Решетовой. На страничке в социальной сети Instagram Наталья опубликовала видеоролики в разделе Stories, на которых можно увидеть большое количество алкогольных напитков, расставленных в ряд.

Около 30 бутылок с шампанским оказались в доме у Анастасии и ее избранника Тимура, но вряд ли игристые напитки в таком количестве принадлежат исполнителю. Кроме того, на видео в кадр попала и сама Решетова, сидящая на полу, смеясь над фразами Натальи.

Возможно, девушки и же успели «пригубить» пару бутылочек, как смеются в сети.

Пользователи сети не заставили себя долго ждать: многие поклонники стали беспокоиться за возлюбленную Тимати, а некоторые и вовсе высказали свое негативное мнение по поводу огромного бара модели, ведь Насте сейчас крайне вредно употреблять вредную пищу и спиртные напитки в положении, так как это может сказаться на будущем малыше.

Кроме того, из Интернета уже известно, что девушка оказалась любительницей подъездов и дешевого алкоголя, наверное, привычки остались, только подъезд сменился шикарным особняком, а дешевый алкоголь сменились дорогими и изысканными напитками.