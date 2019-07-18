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Безмерная материнская любовь и отсутствие возможности самостоятельно заботиться о дочери – это, вероятно, все причины, по которым Юлия до сих пор не ушла от мужа.

В 2013 году произошла ужасная трагедия, дочь Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского забыла пристегнуться, в результате чего получила черепно-мозговую травму при ДТП. Девочка и по сей день находится в коме.

Несмотря на вычурные разговоры о безропотной любви, сквозь слова Юлии проглядывается откровенный холод и безразличие в сторону мужа. И хотя пара все так же появляется на публике и «искренне» улыбается, как бы показывая, что они по-прежнему сильно друг друга любят, но после аварии в это верится с трудом.

Не исключено, что их брак держится только на финансовой составляющей. Но все не так просто, как кажется на первый взгляд. Деньги Андрея больше нужны лежащей в коме Маше, потому как оборудование, поддерживающее жизнедеятельность Марии, обходятся в весьма «кругленькую» сумму. Вряд ли Высоцкая зарабатывает достаточно, чтобы суметь поддерживать жизнь в собственном ребенке.

Стоит заметить, что по настоянию Юлии пара даже обвенчалась в церкви. Актриса свято верила, что это поможет Машеньке выйти из комы, но, увы, этого не произошло.

Получается, Высоцкая терпит «дряхлого» Кончаловского ради спасения дочери? Огромная разница в возрасте – это ничто, по сравнению с тем, что именно Андрей виновен в трагедии, ведь именно он находился за рулем в тот злополучный день. А Юлия как и любая другая мать, что бы она не говорила, винит мужа в случившейся аварии - об этом невольно задумываешься, стоит только обратить внимание на холод, направленный в сторону супруга.